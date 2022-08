Schnelles Internet bald auch in Fürth

Lindenfels. Unter dem Motto „Gemeinsam für Südhessen: Zukunftsprojekt Glasfaser“ baut der Ökoenergie- und Telekommunikationsversorger Entega aktuell das schnelle Glasfasernetz im Odenwaldkreis und im Kreis Bergstraße aus. Auch die Stadt Lindenfels wird damit versorgt werden.

Ziel sei es, in Absprache mit der Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) im Odenwaldkreis und dem Interkommunalen Breitbandnetz (IKbit) in Lindenfels, dem Weschnitztal und dem Überwald eine flächendeckende Versorgung der Städte und Gemeinden zu erreichen, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Nach dem Startschuss im Herbst vergangenen Jahres beginnt nun der Ausbau in weiteren Teilgebieten.

Informationen für die Haushalte

In Breuberg startet der Ausbau im Stadtteil Sandbach, in Erbach im Stadtteil Dorf-Erbach und in Fürth im Kernort einschließlich des Ortsteils Steinbach. Darüber hinaus werden in Gorxheimertal die Ortsteile Unterflockenbach und Trösel ausgebaut. Speziell für diesen Ausbau wird es einen Informationsabend am 24. August um 19 Uhr im Bürgerhaus Gorxheimertal geben.

In der Gemeinde Mörlenbach startet der Ausbau in Kürze in Bonsweiher, teilte die Entega weiter mit. Die Haushalte werden demnach Anfang September angeschrieben. Das Unternehmen will allen Interessierten eine persönliche Beratung anbieten und zudem mit seinem Infomobil präsent sein.

Die Entega arbeitet beim Ausbau des Ultra-Highspeed-Internets mit einem regionalen Bauunternehmen aus der Gemeinde Modautal zusammen. red