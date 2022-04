Schneetreiben verzögerte Zustellung des BA

Lautertal/Lindenfels. Der Winter hat sich übers Wochenende in der Region zurückgemeldet – begleitet von heftigem Schneefall, umgestürzten Bäumen und gesperrten Straßen. Das hat am Samstag dazu geführt, dass der Bergsträßer Anzeiger in großen Teilen seines Verbreitungsgebiets erst verspätet zugestellt werden konnte. Dies bitten wir zu entschuldigen.

Die größten Probleme gab es im Odenwald, vor allem in Winterkasten und Lautern. Dort konnte der Zusteller einige Straßen gar nicht anfahren. Auch gegen 10 Uhr waren noch teilweise Straßen wegen umgefallener Baume gesperrt. Der Räumdienst brauchte lange, um dem Schnee Herr zu werden.

Die Feuerwehren Lindenfels, Glattbach, Seidenbuch, Kolmbach und Winterkasten waren nahezu die ganze Nacht auf Samstag im Einsatz. „Am frühen Freitagabend begann ein leichter Schneeschauer. Je später der Abend, umso schlimmer wurde der Schneefall. Teilweise wurden 20 Zentimeter Neuschnee gemessen“, heißt es von der Lindenfelser Feuerwehr. Durch das große Gewicht an Schnee seien viele Bäume umgestürzt. Es mussten demnach Straßen gesperrt werden, weil es für die Einsatzkräfte zu gefährlich geworden wäre, dort Bäume zu entfernen. Die Feuerwehr Lindenfels habe ihren letzten Einsatz um etwa 4 Uhr nachts beenden. Am Samstag sei sie ab 9.30 Uhr erneut zu drei Einsätzen gerufen worden.

Die Gadernheimer Feuerwehr musste in der Nacht einen Ampelmast sichern, der auf der Baustelle an der Bundesstraße 47 in Schieflage geraten war. Die Reichenbacher Feuerwehr rückte zu sechs nächtlichen Einsätzen aus und war nach eigenen Angaben bis 3 Uhr im Einsatz. Unter anderem war wegen eines umgestürzten Baums die L 3098 nach Beedenkirchen in beide Richtungen gesperrt. Am Sonntag um 12.10 Uhr wurde die Reichenbacher Wehr erneut zu umgestürzten Bäumen alarmiert. kbw