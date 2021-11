Schneefall behindert den Verkehr im Odenwald

Lindenfels. Schneefall hat am Morgen in den Höhenlagen des Odenwaldes für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Über Unfälle ist allerdings nichts bekannt. Der Linienbusbetreiber Verkehrsgesellschaft Gersprenztal wies allerdings darauf hin, dass es bei den Linien- und Schulbussen zu Verspätungen und Ausfällen kommen kann. Die Räumdienste sind im Einsatz. In den Morgenstunden hat sich der Schneefall bis in tiefere Lagen ausgebreitet. Die weiße Pracht ist voraussichtlich von kurzer Dauer: im Lauf des Tages sollen die Temperaturen aber steigen, für die kommende Nacht ist kein Frost gemeldet.

