Schmutzschleuse für den Kindergarten

Winterkasten. Zu einem Erntedank-Familiengottedienst mit den Kindern und dem Team des Kindergartens Morgenstern lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für morgen (Sonntag) um 10.30 Uhr in die Waldhufenkirche ein. Anlass ist die Übergabe der sogenannten Schmutzschleuse, eines Anbaus am Kindergarten mit neuem Eingang, den die Stadt Lindenfels hat erstellen lassen.

Schmutz und Matsch werden auch bei der Feier in der Kirche im Mittelpunkt stehen. „Wir haben doch alle mindestens als Kinder so gerne geschmöttgert“, so Pfarrer Sebastian Hesselmann, ohne dieses westfälische Wort schon vorzeitig auflösen zu wollen. Im Neuen Testament gebe es ein gutes Motto für die Übergabe der Schmutzschleuse: „Legt allen Schmutz ab.“

Im Anschluss an den Gottesdienst geht es zum Kindergarten, wo Bürgermeister Michael Helbig die Schmutzschleuse an die Kinder und das Team übergeben wird. Außerdem wird er den Umweltpreis 2021 der Stadt Lindenfels an den Kindergarten verleihen. Kinder und Team haben den Preis für eine Aktion gewonnen, bei der auf die Umweltproblematik sogenannter Quetschis aufmerksam gemacht wurde.

Im Kindergarten gibt es ein Erntedankessen mit selbst gekochter Suppe, Brötchen und Würstchen sowie Kaffee und Kuchen. Für Kinder gibt es Kreativstationen. red