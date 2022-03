Schlierbach putzt sich für den Frühling heraus

Schlierbach. Während man anderswo den freien Samstag dafür nutzte, länger zu schlafen, gemütlich zu frühstücken oder einen Einkaufsbummel zu unternehmen, war in Schlierbach bei vielen Bürgern der Wecker gestellt und die Arbeitskleidung samt Werkzeug bereitgelegt worden.

Pünktlich um 9 Uhr begrüßte Ortsvorsteherin Sandra Hördt die Mitglieder des Ortsbeirates und zahlreiche freiwillige Helfer am Dorfgemeinschaftshaus, um die Arbeitsgruppen für einen Dorfputz einzuteilen. Währe die jüngsten Teilnehmer in Begleitung von Erwachsenen die Grünstreifen entlang der Straße nach Eulsbach säuberten, waren andere in Richtung Winkel und Lindenfels unterwegs.

Auch der Ortskern und die Grünflächen um das Tretbecken wurden gereinigt. Ein weiterer Schwerpunkt war die Ergänzung des Geländers entlang des Gerichtspfads zwischen Schlierbach und Eulsbach. Die Stadt Lindenfels hatte das Baumaterial geliefert. Eulsbacher und Schlierbacher arbeiteten Hand in Hand an dem im vergangenen Jahr begonnen Projekt weiter.

Der Abschluss mit Wurst und Brötchen war dann bei schönstem Wetter vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Schlierbach. tn/Bild: Neu

