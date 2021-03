Schlierbach. Aufgrund der derzeitigen und auf längere Sicht unsicheren Corona-Situation hat der Vorstand der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal (IMS) entschlossen, das für dieses Jahr geplante Bulldog- und Schleppertreffen abzusagen.

„Zum einen wollen wir auf keinen Fall die Gesundheit der Teilnehmer, Besucher und Helfer der Veranstaltung gefährden, und zum anderen reicht die Vorlaufzeit nicht mehr aus – selbst wenn die Corona-Situation es zulassen würde –, um die Veranstaltung in gewohnter Qualität auf die Beine zu stellen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sollte sich im nächsten Jahr die Möglichkeit ergeben, das Bulldog- und Schleppertreffen zu organisieren, werde das rechtzeitig bekanntgegeben, so die IMS. red