Schlagkräftige Hirten vor dem Gericht

Lindenfels. In der Reihe „Historischen Landeskunde des Odenwaldes im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert“ wird von Klaus Kremb in der jetzt erschienenen Ausgabe der Zeitschrift „Der Odenwald“ die „Erdbeschreibung“ des 1724 in Stadthagen geborenen Theologen und Geografen Anton Friedrich Büsching vorgestellt. „Der Odenwald“ wird von der heimatgeschichtlichen Vereinigung Breuberg-Bund vierteljährlich herausgegeben.

AdUnit urban-intext1

Aus Büschings Schriften ragt seine von Anfang an als globales Vorhaben projektierte Erdbeschreibung heraus: der Versuch, die Erde vollständiger und genauer zu beschreiben, als dies die anderen vor ihm gemacht haben. Zu diesem Zweck sammelte und verarbeitete Büsching über viele Jahre hinweg eine große Menge von Quellen, Nachrichten, Informationen und Beobachtung für dieses Werk. Im siebten Teil seiner Erdbeschreibung, der den oberrheinischen, schwäbischen und fränkischen Kreis enthält, wird unter anderem der Odenwald behandelt. Exemplarisch stellt Kremb in seinem Aufsatz die auf acht Seiten beschriebene Grafschaft Erbach vor.

Die Minneburg am Neckar

Im folgenden Beitrag „Frühgeschichte der Burg Minneburg am Neckar – Wahrer Kern in der Sage?“ befasst sich der frühere Leiter des Verbundarchivs Eberbach, Rüdiger Lenz, sehr eingehend mit dieser Burganlage am unteren Neckar. Die Arbeit ist in die folgenden Kapitel gegliedert: „Die Sage über die Minneburg und die Ursprünge der Burg“, „Das Geschlecht von Minnenberg“, „Früheste Besitzer der Minneburg“ sowie „Die Minneburg unter pfälzischer Hoheit“ Sie enthält Fotos, Pläne und Stammtafelauszüge. Auch das Titelbild von Lambert von Babo zeigt die Minneburg hoch über dem Neckar und darunter Neckargerach.

Winfried Wackerfuß stellt in der Reihe „Der Odenwald in alten Ansichten“ ein Bild von Steinheim am Main aus der Zeit um 1824 vor. Heinz Reitz hat „Zur Modernisierung der Castritius-Mühle zu Reinheim 1881“ geforscht. Rainer Gutjahr berichtet über „Schlagkräftige Ritschweierer Hirten vor dem Ruggericht in Großsachsen“. Dazu gibt es in dem Heft Kurzbeiträge über eine Ofenplatte aus dem Jahr 1580 mit dem Motiv „Das jüngste Gericht“, die im Museum der Stadt Miltenberg aufbewahrt wird und „5 Schilling Strafe für das Fernbleiben bei einer Beerdigung sowie das Vertrinken von Gemeindeeinkünften in den Wirtshäusern (1552)“ von Peter W. Sattler.

AdUnit urban-intext2

Hinweise auf neue Bücher bilden den Abschluss dieser Ausgabe 1 des Jahrgangs 68 der Zeitschrift. red