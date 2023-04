Schlagerabend in Schlierbach

Schlierbach. Am Ostersonntag, 9. April, ist im Dorfgemeinschaftshaus in Schlierbach nach einer Unterbrechung von drei Jahren wieder der Comedy-Schlagerabend des Männergesangvereins Sängerlust Schlierbach. Nachdem das Konzert in der Vergangenheit beim Publikum viel Zuspruch erfahren hatte, entschied sich der Gesangverein dazu, es wieder aufleben zu lassen. Außer den Sängern, die Schlager in witziger Form präsentieren werden, treten die Alweschbescher Knäschd auf.

Die „Odenwälder Bauern-Knechte“ singen zu Gitarre, Strohkordel und jeder Menge Äppelwoi auf Odenwälder Mundart umgedichtete Schlager. Sie berichten vom harten und beschwerlichen Alltag des Knecht-Daseins. Außer den geistreichen Texten in ihren Liedvorträgen strapazieren sie die Lachmuskeln der Zuhörer mit einzigartigen Bauernregeln.

Geboten wird nach Angaben der Organisatoren feinste Odenwälder Musikkultur. „Wer diese Gruppe einmal auf der Bühne erlebt hat, wird begeistert sein. Der Abend mit den Alweschbescher Knäschd ist ein absolutes Muss für alle, die Spaß haben am niederen bis gehobenen Nonsens.“

Außerdem wird es noch eine weitere musikalische Überraschung geben.

Der Schlagerabend im Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red