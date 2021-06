Schaukasten in Reichelsheim eingeschlagen

Schaukasten eingeschlagen

Reichelsheim. In Reichelsheim haben Unbekannte den Schaukasten der Partnerstädte der Gemeinde an der Reichenberghalle beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen. Mit einem Gegenstand wurde die Scheibe eingeschlagen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 400 Euro. pol

AdUnit urban-intext1

Kein Wasser in Winkel

Winkel. In Winkel wird heute (Mittwoch) in der Zeit von 8 bis etwa 12 Uhr die Wasserversorgung unterbrochen. Grund sind nach Angaben der Lindenfelser Stadtverwaltung dringende Arbeiten am Leitungsnetz. Betroffen ist der gesamte Ortsbereich. red

Wanderung abgesagt

Gadernheim. Der Arbeiterverein Gadernheim hat das zweite Jahr in Folge seinen Wandertag an Fronleichnam abgesagt. Die Tour sei wegen der Corona-Pandemie noch nicht möglich, teilte der Vorstand mit. red