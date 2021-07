Wie könnte das Lindenfelser Freibad der Zukunft aussehen? Mögliche Antworten auf diese Frage finden sich in dem 44-seitigen Papier zur Vorplanung der Sanierung, die die Stadt in den kommenden Jahren angehen will. Erstellt hat dieses Konzept das Wiesbadener Planungsbüro Balneatechnik.

In der Juni-Sitzung der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung hat Bürgermeister Michael Helbig das

...