Von einem „Schmuckstück“ war die Rede, von einem „Kleinod“ und einem „echten Hingucker“: Die virtuelle Runde mit Hessens Finanzminister Michael Boddenberg an der Spitze sparte aus Anlass der Einweihung des Fürther Finanzamtes nicht mit Lob für die planerische und handwerkliche Arbeit bei den Sanierungsarbeiten an und in der Behörde.

Mit „viel Feingefühl“ sei die Renovierung des

...