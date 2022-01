Sängerkreis blickt zuversichtlich auf 2022

Weschnitztal. Der Sängerkreis Weschnitztal-Überwald besteht derzeit aus rund 52 Vereinen mit 72 Chören und rund 1700 Sängern aller Chorgattungen (Frauen- und Männerchöre, gemischte Chöre, Kinder- und Jugendchöre. Wolfgang Schlapp, Vorsitzender des Sängerkreises, hat an die Vorstände und an alle Sänger zum Jahreswechsel einen Brief verschickt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hoffmann von Fallersleben, der Dichter der Nationalhymne, habe ein passendes Gedicht mit dem Titel „Die Lieder sind mein Leben“ geschrieben, das Schlapp an den Anfang seines Grußwortes stellte: „ Ja, sie kehren immer wieder, niemals sind sie ausgesungen; Eh’ die alten sind verklungen, tönen wieder neue Lieder. Und solang die neuen Lieder nicht dem Herzen sind entschwunden, kehren auch die schönern Stunden meines Lebens immer wieder. Denn die Lieder sind mein Leben, Eins geworden sind die beiden – beide lass zusammen scheiden, wie du sie, o Gott, gegeben.“

Unsichere Termine

Schlapp wünschte allen viel Glück und Erfolg und zeigte sich zuversichtlich, dass die Chöre auch ein weiteres Jahr unter der Pandemie bestehen werden. Es mussten in diesem Winter erneut viele Chöre wieder schweigen und es wird nicht einfacher werden, die Sänger erneut zu mobilisieren.

Die Situation lasse immer noch keine konkrete Planung für das kommende Jahr zu. Die Delegiertenversammlung sollte am 22. Januar in Unter-Abtsteinach stattfinden. Sobald die Situation es zulässt, werde der Sängerkreis informieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie berichtet hat sich der Gesangverein Liederkranz 1844 Fürth nach über 175 Jahren zum Ende des vergangenen Jahres aufgelöst. Eine lange Tradition gehe hiermit zu Ende, schreibt Schlapp. Der Dank gelte den Verantwortlichen, die in den vergangenen Monaten und Jahren alles gegeben haben. Ebenfalls mit dem Jahresende 2021 hat sich der Nachbar-Sängerkreis „Gersprenztal“ aufgelöst. Aus diesem Sängerkreis soll sich der MGV „Eintracht“ 1844 Reichelsheim den Weschnitztalern anschließen.

Eine weitere traditionelle Veranstaltung ist bereits terminiert, ihre Durchführung aber noch nicht hundertprozentig gesichert: Die Kreissängerehrung soll aller Voraussicht nach am 27. März in Wald-Michelbach stattfinden. Die Vereine werden gebeten, auf dem vorhandenen Antragsformular die Jubilare des Jahres 2021 zu melden.

Ob, wann und wie das nächste Chorfest des Sängerkreises stattfinden wird, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Konkreter ist der Workshop „Bühnenpräsenz“, Teil 2, mit Konzertregisseur Felix Powroslo am 19. Februar 2022 im Sängerheim des Volkschors Birkenau. Die Teilnehmer des ersten Teils waren trotz Online-Modus vollauf begeistert, schreibt Schlapp. Eine weitere Information folge noch. Zum Abschluss seines Schreibens bedankte sich Schlapp für die in den Vereinen erbrachten Leistungen und für die Geduld in dieser Corona-Zeit. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Weitere Informationen unter saengerkreis-weschnitztal-ueberwald.de