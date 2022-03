Rundwanderung bei Beerfurth

Lindenfels. Eine Rundwanderung veranstaltet der Odenwaldklub (OWK) Lindenfels am Sonntag, 20. März. Gewandert wird in zwei Gruppen ab Beerfurth.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Gruppen treffen sich um 13 Uhr am Moëlanplatz zur gemeinsamen Fahrt mit privaten Pkws nach Beerfurth. Treffen ist dort auf dem Parkplatz am Ortseingang. Gruppe 1 wandert auf befestigten Wegen mit schönen Ausblicken Richtung Hutzwiese, überquert die B 47 und läuft bis zur Schutzhütte. Die Gruppe folgt dem Rundweg Richtung Ober-Kainsbach an der Totenkirche/Friedhof vorbei zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderstrecke beträgt etwa 8,5 Kilometer in zweieinhalb Stunden

Gruppe 2 wandert eine kürzere Strecke, vorbei am früheren Lohhof, überquert danach ebenfalls die B 47 und geht Richtung Totenkirche. Nach kurzer Pause geht es weiter zur Schutzhütte/Hutzwiese und von dort zurück zum Parkplatz. Wanderzeit beträgt etwa eineinhalb Stunden. Von dort fahren geht es gemeinsam zur Einkehr nach Ober-Gersprenz ins Gasthaus Zum Reichenberg. Die Wanderführung haben Brigitte und Friedel Pfeifer inne, Telefon 06255/2604. „Gäste sind wie immer willkommen“, schreibt der Odenwaldklub. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2