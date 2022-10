Geschichte Rundgang in Albersbach zum Thema Streuobst

Obstbau im weitesten Sinne gibt es in der Region schon sehr lange. In den Wäldern der Germanen und Kelten kam der strauchähnliche wilde Holzapfel vor. Über den Obstanbau berichtet die Geo-Vor-Ort-Begleiterin Marion Jöst am Sonntag in Albersbach.