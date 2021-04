Rund um Moëlan ist die Corona-Lage entspannt

Zwar herrschen in der Lindenfelser Partnerstadt Moëlan-sur-Mer nach wie vor strenge Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie – so wie in ganz Frankreich. „Es ist aber nicht dasselbe wie im vergangenen Jahr, während der ersten Beschränkungen“, sagt Marc Le Doze, Präsident des Partnerschaftsvereins in der bretonischen Küstenstadt. „Ici, tout va bien“, fasst er die Lage in einem Satz zusammen:

...