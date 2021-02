Lautertal/Lindenfels. Nein, so richtig kann sich der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig (BILD: Stadt) nicht über die Pläne der hessischen Landesregierung freuen, mit dem „Aktionsplan für den ländlichen Raum“ allein in diesem Jahr rund 1,2 Milliarden Euro zu investieren. Umweltministerin Priska Hinz hat den Plan jüngst vorgestellt: Mobilität, digitale Infrastruktur, Bildung und Arbeit abseits der Ballungsgebiete sollen gestärkt werden.

Das Problem aus Sicht des Rathauschefs: Die Mittel sind zweckgebunden und mit aufwendigen Förderanträgen verbunden. Lieber wäre Helbig eine bessere Finanzausstattung, mit der die Städte und Gemeinden nach eigenem Ermessen verfahren können. Anstatt zu jubeln, hat Helbig mit mehreren Amtskollegen deshalb ein vierseitiges Thesenpapier verfasst, in dem die Rathauschefs die Landesregierung zu einem Umdenken auffordern – flankiert von einer Video-Pressekonferenz, in der er und seine Mitstreiter darlegten, was sie an dem Aktionsplan stört. Das Thesenpapier soll als Brief nach Wiesbaden geschickt werden.

Heun: Nur Symbolpolitik

„Wir bräuchten bei unserem Haushaltsvolumen eigentlich drei bis fünf Prozent mehr Landeszuweisungen, um die laufenden Ausgaben und den Sanierungsstau bewältigen zu können. Dann hätten wir hier auch keine 13 kaputte Dächer“, klagt Helbig.

Sein Lautertaler Kollege Andreas Heun sieht in den Förderprogrammen vor allem Symbolpolitik. Zwar gehe es darin um wichtige Dinge. Letztlich greife das Land damit aber in die kommunale Selbstverwaltung ein. „Die Ungleichheit der Lebensverhältnisse wird dadurch nicht geändert.“

Der Grasellenbacher Bürgermeister Markus Röth sieht es ähnlich: Die Unterfinanzierung der ländlichen Kommunen führe dazu, dass Strom und Wasser dort oft teurer seien als anderswo. Und der Wald-Michaelbacher Rathauschef Sascha Weber kritisiert unter anderem die immer komplexeren Förderanträge, die nötig sind, um an das Geld zu kommen – verbunden mit Auflagen und hohem Aufwand für die kleineren Gemeindeverwaltungen.

„Das Land will sich selbst feiern“

Der Bergsträßer Kreisbeigeordnete und SPD-Landratskandidat Karsten Krug hatte den Aktionsplan schon vor einigen Tagen auf der Internetplattform Facebook kritisiert. In der Video-Pressekonferenz mit den Bürgermeistern trug er seine Vorbehalte nochmals vor: Das Land versuche, über die Köpfe der Kommunen hinweg zu entscheiden, wo Geld hinfließt, um sich dann bei der Übergabe von Förderbescheiden „selbst zu feiern“.

Die Bürgermeister wollten nicht undankbar sein und auch nicht „schimpfen“, stellte Helbig klar. Es gehe vor allem darum, den Entscheidungsträgern auf Landesebene Anregungen zu geben. Es seien die Rathauschefs und die ehrenamtlichen Mandatsträger in den Kommunen, die unpopuläre Entscheidungen über Erhöhungen von Steuern und Abgaben treffen und dann noch gegenüber der Bevölkerung vertreten müssten.

Es müsse berücksichtigt werden, dass die Flächenkommunen im Odenwald an vielen Stellen mehr Ausgaben zu stemmen haben, als andere Städte und Gemeinden vergleichbarer Größe, die nur aus einem Stadtteil bestehen – schon wegen längerer Wasserleitungen und mehr Straßen. Wie Helbig im Thesenpapier ausführt, brauche es wegen des häufigeren Schnees in den Höhenlagen teurere allradgetriebene Fahrzeuge für Bauhof, Waldarbeiter und Wasserwerke. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise sei der Bäderpfennig erhöht worden, damit gelinge es aber gerade so, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Für Rücklagen reiche es nicht. Die Etats würden aber nur genehmigt, wenn sie ausgeglichen sind.

„Kommunen werden Bittsteller“

Auf den Fluren des Finanzministeriums oder des Regierungspräsidiums in Darmstadt höre er oft, die Kommunen hätten doch genug Geld und könnten auf freiwillige Leistungen – zum Beispiel den Betrieb des Schwimmbads – verzichten, teilte Bürgermeister Helbig in der Videoschalte seine Eindrücke mit. Dabei seien solche Einrichtungen wichtig für die Lebensqualität. Feuerwehrvereine etwa würden dringend für das Zusammenleben einer Kommune gebraucht. Ihr Wert sei in Geld kaum zu ermessen. Die freiwilligen Leistungen seien wichtig, weil identitätsstiftend.

„Es ist völlig unsinnig, wenn Kommunen Fördergelder für Pflichtaufgaben, wie etwa die momentan aufkommende Digitalisierung beantragen müssen und dann Dritte über die Verwendung mitreden dürfen“, kritisiert Michael Helbig in dem Thesenpapier. Die Förderprogramme degradierten die Kommunen zum Bittsteller und führten so zu einer Aushöhlung sowohl der kommunalen Selbstverwaltung als auch der Autonomie der Kommunen.

Er fürchte langfristig Schäden für die Demokratie. „Wer engagiert sich noch ehrenamtlich im Stadtparlament, wenn fast alles festgeschrieben ist und andauernd die Gebühren, Beiträge und Steuern zu erhöhen sind?“, fragt sich der Lindenfelser Bürgermeister.