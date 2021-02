Er sitze lieber im Führerhäuschen, als im Salonwagen mitzufahren, umschreibt Rüdiger Meinecke seine Motivation, für die Lindenfelser Grünen zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung anzutreten. Anders ausgedrückt: „Es hilft nicht, zu meckern, man sollte lieber machen.“

Bei einem offenen Themenabend sei er erstmals in Kontakt mit dem Grünen-Stadtverband gekommen. Die Offenheit seiner Mitglieder, auch anderen zuzuhören, wenn es um die Lösung von Problemen geht, habe ihn überzeugt, sagt Meinecke, der im IT-Sicherheitsmanagement bei T-Systems arbeitet. In der Burgstadt lebt Meinecke seit sieben Jahren. Ursprünglich kommt er aus der Nähe von Hannover, später lebte er in Bensheim, Frankfurt, Nauheim und Ernsthofen.

Lindenfels sei eine interessante Stadt mit einer bewegten Vergangenheit. Andererseits gebe es vor Ort nicht viele große Unternehmen. Infrastruktur und Tourismus müssten verbessert werden – aber immer nur im Einklang mit Natur und Umweltaspekten. Potenzial habe die Burgstadt: Als er einmal ein Bild bei Facebook gepostet habe, habe ein Freund gefragt, wo er denn im Urlaub sei. Wichtig sei, bei allem die Jugend mitzunehmen. Ein Generationenwandel stehe an, da reiche es nicht, zu sagen, es sei gut wie es ist. / kbw