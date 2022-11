Rückkehr der Sternsinger

Am Samstag, 7. Januar, ist in Lindenfels, den Stadtteilen sowie Gadernheim wieder die alljährliche Sternsingeraktion der Pfarrei St. Petrus und Paulus geplant. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt auf das Verteilen von Segenstütchen ausgewichen werden musste, möchten sie dieses Jahr mit der gebotenen Vorsicht wieder von Haus zu Haus ziehen, um den Segen für das neue Jahr in

...