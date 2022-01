Lindenfels. Aktuell gibt es einen Rohrbruch am Schlierbacher Weg in Lindenfels. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Bis zum heutigen Dienstagabend, etwa 18 Uhr, sei das Wasser in den Straßen Schlierbacher Weg und Am Salem abgestellt.

