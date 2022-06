In den vergangenen sechs Monaten gab es das Projekt Lesefuchs in den sechsten Klassen der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach. Ziel dieser Aktion ist es, die Sechstklässler mit Freude zum regelmäßigen Lesen zu führen.

Jede Klasse hatte dazu bereits Ende Oktober eine vom Freundeskreis der Schule gespendete Bücherkiste mit 35 aktuellen, aber auch klassischen Jugendbüchern erhalten.

...