  Revierförster wechselt ins Forstamt

In der Revierförsterei Lautertal-Lindenfels steht ein Personalwechsel an. Der bisherige Revierförster Dirk Dins wechselt ins Forstamt Lampertheim. Dins betreut seit über 30 Jahren den Wald um Lautertal und Lindenfels.

Seine jetzige Stelle muss nun neu ausgeschrieben. „Ich möchte in den letzten Jahren meiner Berufszeit noch einmal etwas anderes machen, eine neue Herausforderung“, sagte Dins.

Der bisherige Revierförster Dirk Dins wechselt nach Lampertheim. © Lotz

Offiziell findet der Wechsel zum 1. März statt. Es solle aber ein fließender Übergang werden, sagte Dins. Er werde in Lautertal und Lindenfels noch einige begonnene Maßnahmen zu Ende führen - dabei gehe es etwa um Verkehrssicherungs-Arbeiten und Arbeiten zur Wiederaufforstung.

In Lampertheim warte auf ihn erster Linie Büroarbeit, sagte Dins. Er übernehme den Bereich Produktion von Cornel Moog, der in Rente geht. In diesem Tätigkeitsfeld gehe es um Holzverkauf, die Vergabe von Arbeiten, aber auch Bestellungen von Pflanzen. Vor allem mit dem Hessischen Staatswald werde er zu tun haben, aber auch mit der Forstbetriebsgemeinschaft, an der alle Waldbesitzer im Zuständigkeitsbereich des Forstamts beteiligt sind.

Mehr dazu in der Montag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.