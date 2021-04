Reparaturen an der Kreisstraße 78

Winterkasten. Am heutigen Donnerstag, 22. April, lässt die Straßenmeisterei Bad König Reparaturarbeiten an der Kreisstraße 78 bei Winterkasten vornehmen. Nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil wird dazu eine Tagesbaustelle eingerichtet. Die Fahrbahn der Kreisstraße wird wegen der Bauarbeiten jeweils an der Baustelle eingeengt sein.

AdUnit urban-intext1

Die Kreisstraße 78 zwischen Winterkasten und der Schönen Aussicht war vor knapp fünf Jahren saniert worden. Die Arbeiten jetzt sind nach Angaben von Hessen Mobil Garantieleistungen. red