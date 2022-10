Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Wandern Reizvolle Wandertouren durch den Wald bei Lindenfels

Heilklimatische Kurorte lassen sich in zwei Kategorien einordnen: die mit Reizklima, das vor allem im Hochgebirge vorgefunden wird, und die mit Schonklima – wie die Stadt Lindenfels. Dort lockt ein attraktives Netz von Wanderwegen am Schenkenberg Besucher an.