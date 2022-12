Reichelsheimer Schüler sammelten 1600 Euro für das Kinderhospiz

Reichelsheim. In der Projektwoche zur 50-Jahr-Feier der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim bestand die Aufgabe einer Flohmarkt-Gruppe aus Schülern der Jahrgangsstufe Q3 und der Klasse 10e unter der Leitung von Angelika Mayer und Paul Numrich, darin, Sachspenden auszupacken und zu sortieren. „Wir hatten jede Menge zu tun, da in den Monaten zuvor sehr viele Spenden bei uns eingegangen waren“, erklärte Emely Ritter aus der Jahrgangsstufe Q3.

Flohmarkt im September

Im Anschluss an die Projekttage im September stand der Flohmarkt an. „Wir konnten im ersten Stock des Neubaus den Freiraum mit unseren Gegenständen füllen. Viele Besucher waren begeistert von dem, was wir auf die Beine gestellt haben und wie viel es in den Bereichen Haushalt, Kinderspielzeug, Medien und Dekoration zur Auswahl gab“, so Ritter.

Insgesamt sammelten die Schüler 1600 Euro für das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Die übrigen Dinge gingen als Sachspenden an verschiedene Organisationen. Inzwischen wurde das Geld im Kinderhospiz abgegeben. Dort überreichte eine Delegation der GAZ die Spende und lernte das Kinderhospiz kennen. „Wir danken allen Spendern und allen Helfern, denn so konnten wir etwas Gutes tun“, freute sich Emely Ritter. red