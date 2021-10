Reichelsheimer Schüler als Feuerwehrleute

Reichelsheim. Für die Jahrgangsstufe 5 und die Klasse FÖL1 der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) gab die Freiwillige Feuerwehr Reichelsheim auch in diesem Schuljahr wieder eine Einführung zum Thema Brandschutz und „rund um die Feuerwehr“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schüler lernten dabei, welche Gefahren es gibt und wie sie sich in einem Brandfall zu verhalten haben. Auf dem Schulhof durften die Kinder selbst ein wenig löschen und erfuhren von den Brandschutz-Experten einiges über die Löschschläuche und die Geräte in einem Feuerwehrauto. Probesitzen in einem der Löschfahrzeuge durfte nicht fehlen.

Die Georg-August-Zinn-Schule dankte der Freiwilligen Feuerwehr Reichelsheim für den informativen Vormittag. Vielleicht ist der eine oder andere Teilnehmer durch das Angebot dazu bewogen worden, Mitglied einer Jugendfeuerwehr zu werden. Dort kann man ab zehn Jahren mitmachen. red