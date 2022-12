Reichelsheim: Staatsexamen für Heiligenthal

Reichelsheim. Ramona Heiligenthal hat ihr zweites Staatsexamen an der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule bestanden. Mit ihr freuten sich der stellvertretende Schulleiter Herwig Bendl, Brigitta Gsell als Schulleitungsmitglied in der Prüfungskommission sowie Lisa Schäfer, die Ramona Heiligenthal während ihres zweijährigen Vorbereitungsdienstes als Mentorin sowie am Prüfungstag als Lehrkraft des Vertrauens zur Seite stand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ramona Heiligenthal wird als nun voll ausgebildete Gymnasiallehrerin die Fächer Englisch und Geschichte unterrichten. red