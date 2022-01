Rechentalente zeigen ihr Können

Reichelsheim. Auch in diesem Schuljahr hat der Mathematikwettbewerb der achten Klassen an allen hessischen Schulen stattgefunden. Dabei wurden auch an der Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim (GAZ) einmal mehr mathematische Grundlagen geweckt, Rechentalente entdeckt und die Gewinner ermittelt.

In den Gymnasialklassen siegten Philipp Kaffenberger (Klasse 8f), Lucia Krichbaum und Stephan Jost (beide 8d). Im Realschulbereich erreichten Philipp Hechler (8b) und Hannes Fendrich (8c) die besten Ergebnisse. Im Hauptschulbereich siegten punktgleich Ricardo Ferrara, Bashir Quassab und Elisa Schölch (alle 8a).

Im Rahmen einer kleinen Siegerehrung in der schuleigenen Talent Company und im Schulhof der GAZ erhielten die Gewinner nun ihre Urkunden und Präsente aus den Händen der Stufenleiterin Laura Zieres.

Wie jedes Jahr haben sich die Sieger nun für die zweite Runde des diesjährigen Mathematikwettbewerbs und damit für den Kreisentscheid qualifiziert, der in Michelstadt stattfinden wird. Zieres dankte auch den Mathematik-Lehrkräften, die die Schüler unter erschwerten Bedingungen auf den Wettbewerb vorbereitet haben. red