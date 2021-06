Rauchen ist im Wald ganzjährig verboten

Lautertal. Wie auf der Internetseite der Pressestelle des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu lesen ist, ist das Rauchen im Wald grundsätzlich nicht gestattet. Immer wieder gibt es Waldbrände durch weggeworfene Zigarettenkippen, sowohl von Waldbesuchern als auch von Autofahrern, die die Kippen achtlos aus dem Fenster werfen.

Staubtrockene Bereiche

In Hessen gilt ein ganzjähriges Rauchverbot im Wald. Bei Verstößen droht ein Bußgeld bis zu 1000 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern kann die Missachtung dieses Verbots mit bis zu 75 000 Euro bestraft werden.

Diese frische Feuerstelle fand ein BA-Leser kürzlich neben der Stährhütte bei Elmshausen. © Bremstaller

Gerade bei den augenblicklich hohen Temperaturen und den vielen, durch Windwurf oder Borkenkäferbefall abgestorbenen Bäume sind viele Bereiche der Wälder staubtrocken und leicht entflammbar. Da versteht es sich von selbst, kein offenes Feuer in Waldnähe zu entfachen, das leicht außer Kontrolle geraten und eine verheerende Katastrophe verursachen kann. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und DRK in Lautertal würden sich freuen, wenn sie bei den augenblicklichen Temperaturen in ihrer dicken Schutzkleidung nicht zu einem Einsatz gerufen werden.

Ausgewiesene Parkplätze nutzen

Ferner sollten Waldbesucher die Waldwege nicht mit Fahrzeugen blockieren, so dass eine Zufahrt für Feuerwehren stets gewährleistet ist. Autos dürfen nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. Die Fahrzeuge sollten nicht über trockenem Bodenbewuchs stehen, da die heißen Abgasanlagen das trockene Material entzünden können.

Wer einen Waldbrand bemerkt, sollte unverzüglich die Feuerwehr (Notruf 112) oder die nächste Forstdienststelle informieren. Dabei ist eine präzise Ortsbeschreibung äußerst wichtig, um die Brandschützer gezielt zum Einsatzort zu dirigieren. Dazu kann man Rettungspunkte, allgemein bekannte Parkplätze, markante Punkte oder Ähnliches als Anhaltspunkte für die Anfahrtsbeschreibung nutzen. koe