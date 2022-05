Räucherforellen zum Mitnehmen

Lindenfels. Das gewohnte Fischerfest zum 1. Mai ist beim Angelsportverein Lindenfels (ASV) zwar wieder ausgefallen. „Wir möchten aber die Räuchertermine am dritten Sonntag im Monat beibehalten“, betont Harald Schulz vom ASV.

Der nächste Räuchertermin ist am 15. Mai. Die Forellen und Lachsforellenfilets müssen vorbestellt werden bis Donnerstag 12. Mai unter Telefon 06255/1023 bis 18 Uhr. Die Forellen werden in einer speziellen Lauge einen Tag eingelegt und am Sonntag an der Teichanlage in Krumbach geräuchert.

Die fertigen Fische können dann ab 11.30 Uhr abgeholt werden. Die Teiche des Angelsportvereins Bachforelle Lindenfels befinden sich in Krumbach unterhalb des Sportplatzes.

Wie Schulz informiert, hofft der Verein, am 3. Oktober sein Herbstfest durchführen zu können. jhs