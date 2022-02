Radweg soll Eulsbach und Ellenbach verbinden

Eulsbach/Fürth. Es ist vor allem ein Signal: In dem kürzlich verabschiedeten Haushalt der Gemeinde Fürth für das Jahr 2022 tauchen „Radwege“ erstmals als eigenes Produkt in der Finanzplanung auf. Was nicht bedeutet, dass in der Vergangenheit keine Investitionen in diese Infrastruktur getätigt worden sind. Sie waren lediglich in das Produkt „Gemeindestraßen“ integriert. Ihre Herauslösung zeugt von der wachsenden Bedeutung, die man in Fürth dem Radverkehrsnetz zumisst.

„Mit den E-Bikes gewinnt diese Art der Mobilität, auch in hügeligen Landschaften wie der unseren, als spritsparende Alternative zum Auto an Gewicht“, ist sich der Fürther Bürgermeister Volker Oehlenschläger sicher. Eine Entwicklung, die sich auf alle Sektoren auswirkt: auf den Gebrauch des Zweirades im Alltag ebenso wie auf den touristischen Aspekt. Verwaltung und Kommunalpolitik in Fürth haben das Radverkehrswegekonzept des Kreises Bergstraße durch ein eigenes, gemeindespezifisches ergänzt. Erstellt wurde dieses von dem auf das Metier Planungsbüro RV-K aus Frankfurt.

Neben innerörtlichen Maßnahmen befinden sich aktuell vier Projekte im Fokus: Radwegeverbindungen zwischen Ellenbach und dem Lindenfelser Stadtteil Eulsbach, zwischen Krumbach und Gumpen, zwischen Weschnitz und der Wegscheide sowie zwischen Wald-Erlenbach und der Guldenklinger Höhe.

Die Maßnahmen befinden sich in völlig unterschiedlichen Stadien der Planungen oder auch nur der Überlegungen. Was die Verbindung zwischen Ellenbach und Eulsbach anbelangt, hat die Gemeinde Fürth auf ihrer Gemarkung zumindest die Grundstücksfragen bereits geklärt, wie Oehlenschläger informiert. Zwar wären bei einem möglichen Rad- und Fußweg entlang der Landesstraße 3099 die Kommunen ebenfalls nicht Träger der Baulast. Aber gewisse Voraussetzungen können sie schon schaffen.

Den Willen dazu hat die Gemeinde Fürth bereits vor Jahren demonstriert, als im Zuge der Sanierung der L 3099 auch die Brücke über den Schlierbach erneuert worden ist. Laut Oehlenschläger ist dabei, auf Gemeindekosten, auch ein Anbau realisiert worden, der Platz für einen möglichen Radweg bietet. Aktuell würde eine letzte ausstehende Grundstücksfrage auf Lindenfelser Gemarkung in „Gemeinschaftsarbeit“ geklärt.

Netzwerk soll entstehen

„Das ist eine wichtige Verbindung“, unterstreicht Oehlenschläger. Derzeit gibt es für Fußgänger und Radfahrer nur den „Gerichtspfad“ in relativ direkter Linie zwischen Ellenbach und Eulsbach. Der ist aber bereits mit einem Kinderwagen kaum zu passieren. Dabei könnte sich hier eine Verbindung über die Lindenfelser Stadtteile hinaus bis ins Lautertal oder nach Bensheim erschließen.

Es ist dieser Gedanke eines geschlossenen Netzwerks, der auch die Überlegungen an den Grenzen zum Odenwaldkreis bestimmt. In Richtung Bergstraße – Weinheim und Heppenheim – sind die Radverbindungen aus Richtung Fürth nämlich bereits relativ gut. „Was fehlt, ist eine Verbindung in den Odenwald“, erklärt Oehlenschläger. Ein Lückenschluss für die ganze Region also, der (Rad-)Wege bis an den Neckar und den Main öffnen würde. „Das brauchen wir und dafür setzen wir uns ein“, verdeutlicht der Fürther Bürgermeister. Die Entscheidung liege aber bei Hessen Mobil.

Erfreuliche Signale kommen aus dieser Richtung in Bezug auf die Strecke von Krumbach aus über das Gumpener Kreuz in Richtung Reichelsheim. Ein entsprechender Radweg entlang der B 38 befinde sich im Planungsprogramm der Behörde für die Jahre 2022/23. Die Hoffnungen auf eine schnelle Umsetzung dämpft der Fürther Bürgermeister aber. An „bundesstraßenbegleitende Radwege“ würden hohe Anforderungen gestellt. Drei bis sechs Jahre, sagt er, könnten bis zu einer Umsetzung vergehen.

Insgesamt dürfe man sich nicht der Illusion hingeben, dass ein Radwegekonzept, wenn es einmal existiert, „ruckzuck“ umgesetzt werden könne. Die Gemeinde biete sich den Behörden für eine Suche nach gemeinsamen, pragmatischen Lösungen an, versichert Oehlenschläger. Eine davon nennt er beim Namen: die Nutzung des bestehenden Wirtschaftswegenetzes im Wald. Die Idee ist, auf den aufwendigen Bau von Radwegen direkt an der Bundesstraße zu verzichten und stattdessen die existierenden Verbindungen im Forst entsprechend zu ertüchtigen.

„Natürlich muss man da eventuelle Nutzungskonflikte im Auge haben“, schränkt er ein. Machbar sei dies gleichwohl, etwa auf den gemeindlichen Waldwegen von Brombach über den Weiler Leberbach bis nach Weschnitz – einem Abschnitt, in dem es direkt an der B 460 kaum Spielraum gibt. arn