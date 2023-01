Puppentheater in Winterkasten: Die Zauberblume bringt das Lachen zurück

Winterkasten. „Tri tra trulalla“ war gestern. Heute hat es der Kasper mit Zauberern zu tun, die ihren Zauberstab im Internet bestellen. Da kommt es schon mal zur einen oder anderen Panne. Trotzdem wurde am Ende alles gut bei „Kasperles Reise zur Trauminsel“. Kirche und Kirchenvorstand hatten für das Puppenspiel in der Waldhufenkirche das Kindertheater Papiermond aus Köln engagiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Kindertheater Papiermond, das ist Adrien Megner. Der 53-Jährige beschreibt auf seiner Internetseite, wie er 1994 zufällig zum professionellen Puppenspieler wurde und nach einer Vorstellung in Darmstadt sein eigenes Puppentheater gründete. Es wurde sein Lebensinhalt: „Ich hatte etwas entdeckt, was schließlich zu meiner Berufung wurde: das Puppenspiel.“

Megner ist sein eigener Herr. Plakate entwerfen, Werbung treiben, Stücke inszenieren, Puppen und Requisiten bauen gehöre ebenso zu seinem Job wie das Spielen selbst. Und Hemden bügeln. Der Künstler hat Respekt vor seinem meist jungen Publikum: Auch in Winterkasten zog er sich für die zwei, drei Minuten der Begrüßung eigens ein frisches weißes Hemd über. Die nach seiner Aussage am häufigsten gestellte Frage: „Kann man davon leben?“ beantwortet er mit einem klaren Ja – „wenn nicht gerade Corona ist“.

Megner hat kein stationäres Theater, sondern ist mit seinen Puppen immer auf Tour, öfter auch in Südhessen. Vor etlichen Jahren sah der Winterkäster Pfarrer Sebastian Hesselmann in Lindenfels eine seiner Aufführungen und engagierte ihn für den Winterkäster Kindergarten. Jetzt erinnerte sich Hesselmann an den Puppenspieler, weil er nach einem Geschenk für die Kindergartenkinder und ihren Eltern suchte. Als kleine Entschädigung für die Einschränkungen in der Corona-Zeit.

Prinzessin und Knäuselzwerg

Hans-Ulrich Pusch vom Kirchenvorstand sagte, das Gremium sei auf Anhieb vom Vorschlag des Pfarrers überzeugt gewesen. Zwei Gemeindeglieder übernahmen den größten Teil der Kosten. Den Rest legte die Kirchengemeinde drauf. Sie ist Trägerin der Kindertagesstätte und lud alle Kinder mit Eltern oder Großeltern zu der Vorstellung ein. Pfarrer Hesselmann ließ niemanden ohne Eintrittskarte in den Saal. Doch die Karten verteilte er kostenlos. Obendrein schenkte er jedem Besucher Gummibärchen. So waren die Plätze in der Waldhufenkirche mit fast 100 Zuschauern aller Altersgruppen besetzt. Adrien Megner weiß nach über 25 Jahren als Puppenspieler, wie man die Kinder mit klarer Ansage gleich zu Beginn auf seine Seite zieht: Sie müssen nicht still sein – sie dürfen es.

Vor dem Altar der Waldhufenkirche stand die Papiermond-Bühne. Alle beobachteten gespannt, wie Megner dort seinen Handpuppen Leben einhauchte: Ob Kasper oder König, ob Zauberer, Prinzessin oder Knäuselzwerg: Megner hatte für jeden Charakter die passende Stimmlage. „Kasperles Reise zur Trauminsel“ erzählt die Geschichte vom gestohlenen Lachen der Prinzessin. Im Auftrag des Königs und mithilfe des Zauberers macht sich der Kasper auf die Reise zu der geheimnisvollen Insel. Dort soll eine Zauberblume zu finden sein. Sie soll die Kraft haben, ein Lachen zu schenken.

Doch erst einmal trifft Kasper den höchst knäuseligen Knäuselzwerg Willi, der irgendetwas vom verschwundenen Lachen zu wissen scheint. Kasper wäre nicht Kasper, wenn er nicht das Lachen der Prinzessin wiederfinden würde. Am Ende konnte sie wieder genauso herzlich lachen wie ihr Publikum.