Protestanten wählten neue Vorstände

Lindenfels/Winterkasten. Die Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinden in Lindenfels und Winterkasten haben am vergangenen Sonntag neue Kirchenvorstände gewählt. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Wahl als allgemeine Briefwahl statt.

Von 787 Wahlberechtigten in der Lindenfelser Kirchengemeinde gaben 285 Gemeindeglieder ihre Stimme ab, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 32,78 Prozent. Zwölf Stimmzettel waren ungültig. Alle sieben Kandidierenden, von denen jeder bereits in der zu Ende gehenden Amtsperiode Erfahrungen in dem Leitungsgremium der Evangelischen Kirchengemeinde gesammelt hat, konnten, wurden wiedergewählt. Ihre neue Amtszeit beginnt am 1. September und währt sechs Jahre.

Gewählt wurden (Manuela Riebel 232 Stimmen), Manfred Riebel (228 Stimmen), Holger Wörle (224 Stimmen), Jochen Ruoff (208 Stimmen), Kurt-Martin Berger (205 Stimmen), Anika Westenberger (205 Stimmen) und Andreas Krauß (194 Stimmen).

Auf den neuen Kirchenvorstand kommen infolge der Ruhestandsversetzung von Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig zum 1. Dezember dieses Jahres und dem geplanten Verkauf des Pfarr- und Gemeindehauses im Seewiesenweg große Herausforderungen zu. „Die Gemeinde wünscht den neu gewählten viel Kraft und Gottes Segen für diese anspruchsvollen Aufgaben und dankt ihnen für ihre bisherige verantwortungsvolle Arbeit“, heißt es in der Pressemitteilung zum Wahlergebnis.

Hohe Beteiligung

Kirchenvorsteherin Ase Krauß kandidierte aus Gesundheits- und Altersgründen kein zweites Mal für das Kirchenvorstandsamt. Auch ihr dankt die Gemeinde für ihre engagierte Mitarbeit im jetzigen Kirchenvorstand ebenso wie den Mitgliedern des Benennungsausschusses und des Wahlvorstands für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl.

Dem Benennungsausschuss gehören Kurt-Martin Berger, Jutta Grimm-Helbig, Christina Kindinger, Birgit Ruoff, Petra Sattler an, dem Wahlvorstand Reinhold Bauer (Vorsitzender), Jutta Grimm-Helbig, Rita Riebel, Isolde Rohnstock (Schriftführerin) und Birgit Ruoff (stellvertretende Vorsitzende).

Sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Wahl in Winterkasten zeigte sich der Vorstand der dortigen evangelischen Kirchengemeinde: 51,53 Prozent der Wahlberechtigten hatten ihre Stimme abgegeben. Damit liegt die Kirchengemeinde zum vierten Mal in Folge bei einer Vorstandswahl über der 50-Prozent-Marke. Gleichzeitig ist es der Spitzenwert im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald.

Pfarrer Sebastian Hesselmann dankte in einem gut besuchten Gottesdienst schon am Morgen allen Wählern für ihr Mitmachen und insbesondere dem dann bis 20.30 Uhr tagenden Wahlvorstand für seine Arbeit. Das Wahlergebnis wertet der Geistliche als ein Zeichen, dass viele Menschen noch ihre Kirche und auch ihren Pfarrer „im Dorf“ haben wollten.

In alphabetischer Reihenfolge wurden gewählt: Daniel Andres, Katja Gottschall, Heike Kopp, Stephan Lauterbach, Birgit Lettmann, Doris Maul, Hans-Ulrich Pusch, Markus Scheerer, Sonja Vollrath, Stephanie Weimer.

Einführung im Gottesdienst

Am 12. September wird der neue Kirchenvorstand im Gottesdienst eingeführt werden. Für den kommenden Sonntag (20. Juni) lädt die Kirchengemeinde zu einem Gottesdienst in die Winterkäster Waldhufenkirche ein, der von einem Teilchor des Gospelchores unter der Leitung von Gabriele Thielitz und dem Organisten Andreas Schäfer musikalisch gestaltet wird. Der Gospelchor Winterkasten probt und singt wegen der Corona-Epidemie derzeit noch in Teilchören.

Den Gottesdienst selbst hält Prädikant Karl Scholl, der sich über die Themen „Verlieren, Finden und Wiederbegegnen“ Gedanken macht. „Sehr passend angesichts dessen, dass in diesen Tagen viele Menschen nach langen Monaten des Lockdowns und der Trennungen erstmals wieder aufeinander treffen“, kommentiert Pfarrer Hesselmann in der Ankündigung. red