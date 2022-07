Programm zum Lindenfels-Festival wird vorgestellt

Lindenfels. Auch in diesem Jahr findet auf der Wiese vor der evangelischen Kirche in Lindenfels das Lindenfels-Festival (Life) statt. Am Wochenende vom 2. bis zum 4. September werden Workshops und Auftritte von Künstlern mit abwechslungsreichen Programmen geboten werden. Ebenso wird es davor und danach weitere vielfältige Veranstaltungen geben.

Um Interessierten mehr Informationen zu geben, laden die Organisatoren für heute (Mittwoch) um 19.30 Uhr zu einem weiteren Informationsabend ein. Im Bürgerhaus in Lindenfels wird unter anderem das Programm verkündet, damit am Donnerstag, 28. Juli, der Ticketverkauf starten kann. Eintrittskarten sind über die Karmakasse auf der Internet-Seite für das Festival erhältlich.

Studenten stellen Konzepte vor

Initiiert durch das Lindenfels-Festival haben sich Architekturstudenten der Hochschule Darmstadt mit der Lindenfelser Burgruine als zukunftsfähiger Kulturspielstätte auseinandergesetzt.

Die Ergebnisse werden ebenfalls morgen im Bürgerhaus ausgestellt. Die Besucher sind dazu eingeladen, diese zu begutachten und mit den Studenten ins Gespräch zu kommen. red