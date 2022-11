Proben für das Krippenspiel in Winterkasten

Winterkasten. Zum Mitmachen bei der Aufführung eines musikalischen Krippenspiels lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten, insbesondere aber die Leiterin des Kinderchors, Simone Spielmann, Kinder im Alter zwischen etwa sechs und zwölf Jahren ein. Die erste Probe ist am heutigen Samstag, 5. November, ab 10.30 Uhr im Gemeindezentrum Waldhufenkirche und dauert etwa eineinhalb Stunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Welches Stück aufgeführt wird, ist noch geheim“, so Simone Spielmann. „Ich freue mich, wenn viele kommen, denn sonst kann es ja kein Krippenspiel geben.“ Nach Möglichkeit sollte ein Erziehungsberechtigter die Kinder anmelden. Musikalische Kenntnisse sind keine Voraussetzung, um dabei zu sein, nur Spaß am Spiel und ein bisschen auch am Singen ist gefragt. Es können auch Kinder von außerhalb der Kirchengemeinde dazukommen, wie die Chorleiterin betonte.

Das Krippenspiel wird am Heiligabend ab 16 Uhr in der Waldhufenkirche in Winterkasten gezeigt werden. red