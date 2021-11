Proben für das Krippenspiel in Winterkasten

Winterkasten. Zur ersten Probe des witzigen Krippenspiels „Ey, Mann, Halleluja“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten Kinder ab fünf Jahren für heute (Samstag) in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr ins Gemeindezentrum Waldhufenkirche in Winterkasten ein.

Die Leitung liegt in den Händen der Jugendchor-Leiterin Simone Spielmann. Geprobt wird eine heitere Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte mit viel Musik, die an Heiligabend in zwei Kurzgottesdiensten am Nachmittag aufgeführt werden soll.

Weitere Proben sind vorgesehen am 27. November, 11., 18. und 23. Dezember. red

Info: Weitere Informationen bei Simone Spielmann (Tel.: 0176 / 50962956)

