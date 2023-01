Polizeimeldungen

Unfallflucht in Rimbach

Rimbach. Am vergangenen Freitag kam es zwischen 8 und 13.45 Uhr in der Rathausstraße in Rimbach auf dem Parkplatz der Volksbank, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter grauer Audi A 6 Avant wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug am linken Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro, wie die Polizei weiter berichtete. pol

Einbruch in Reichelsheim

Reichelsheim. Ein Wohnhaus am Bodenacker geriet am Montag in der Zeit zwischen 13.15 und 18 Uhr in das Visier von Einbrechern. Die Polizei berichtete, dass die Täter eine Tür aufhebelten, um in das Haus zu gelangen. Sie stahlen Schmuck. pol

Info: Hinweise an die Polizei Heppenheim (Tel.: 06252 / 7060) Hinweise an die Polizei Erbach (Tel.: 06062 / 9530)