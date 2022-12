Polizeimeldungen

Baugeräte entwendet

Reichelsheim. Unbekannte haben von der Ladefläche eines in der Rodensteiner Straße in Reichelsheim geparkten Transporters zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag eine Rüttelplatte und eine Baggerschaufel entwendet. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 7000 Euro. pol

Auto gestohlen

Rimbach. Ein schwarzer Audi A 4 wurde in der Nacht zum Sonntag aus einer Hofeinfahrt in der Pestalozzistraße in Rimbach gestohlen. An dem Fahrzeug sind die Kennzeichen HP-MK 804 angebracht. pol

Info: Hinweise an die Polizei in Erbach (Tel.: 06062 / 9530)