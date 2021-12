Polizeieinsatz am Sonnenweg in Lindenfels

Lindenfels. Ein größerer Polizeieinsatz hat am Montagmittag in Lindenfels für Aufsehen gesorgt. Mindestens fünf Streifenwagen waren beteiligt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, soll nach ersten Erkenntnissen ein 31-Jähriger am Sonnenweg seine Mutter eingesperrt haben. Zur Sicherheit habe die Polizei mehrere Streifen entsandt, auch ein Polizeihund sei dabei gewesen.

Die Beamten hätten den Mann vor Ort angetroffen, er habe sich widerstandslos ergeben, fuhr die Polizeisprecherin fort. Auch ein Rettungswagen sei hinzugezogen worden und habe den 31-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sich dieser erbrochen habe. Die Polizeistreifen seien nach kurzer Zeit wieder abgezogen worden. kbw

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren