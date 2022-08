Platz vier für die Kicker aus Reichelsheim

Reichelsheim. Nach den Siegen beim Kreisentscheid standen für die Fußballer der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim die Wettbewerbe im Regionalentscheid an. Dabei belegte das Jahrgangsteam 2010 bis 2012 um Michelle Bartels, Samuel Ellenberger, Neo Esposito, Henrik Höbel, Maximilian Hummel, Maximilian Kahles, Henri Rückert, Felix Schaffnit, Niklas Schürger und Anton Spalt in Griesheim den vierten Platz.

Deutlichen Siegen in der Gruppenphase gegen Griesheim, Wiesbaden und Rüsselsheim folgte eine Niederlage gegen den späteren Turniersieger, die Elly-Heuss-Schule Wiesbaden. Das Tor für die Wiesbadener erzielte ausgerechnet der Enkel von Georg August Zinn, dem früheren hessischen Ministerpräsidenten.

Im Halbfinale spielten die GAZ-Schüler gegen die Georg-Büchner-Schule aus Darmstadt. Obwohl die Reichelsheimer die überlegene Mannschaft mit vielen guten Torchancen waren, fielen zwei unglückliche Gegentore, so dass im Halbfinale Schluss war. Im Spiel um Platz 3 musste man sich in einem ausgeglichenen Spiel schließlich wenige Sekunden vor Schluss mit 0:1 geschlagen geben.

Das Jahrgangsteam 2008 bis 2010 um Jonathan Arnold, Phil Benesch, Liam Bishop, Tim Boettiger, Louis Bölter, Valentin Diehl, Paul Fischer, Mustafa Haji, Dustin Klimon, Ole Kolthoff, Levin Kredel, Jona Lange, Robin Lautenschläger, Jack Taylor und Simon Bersch belegte in Darmstadt ebenfalls den vierten Platz. Gespielt wurde auf den Plätzen des Nachwuchsleistungszentrums von Darmstadt 98. Mit insgesamt zwei Siegen und zwei Niederlagen erbrachten die Schüler der GAZ gute Leistungen und waren stets auf Augenhöhe mit den Teams aus Darmstadt, Griesheim und Erbach. red