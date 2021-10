Pizzabäcker in Schlierbach

Lindenfels. Ciro Visone, „der lustigste Pizzabäcker Deutschlands“, tritt auf Einladung des Fördervereins vom Sportverein Lindenfels im Dorfgemeinschaftshaus in Schlierbach auf. Die Vorstellung am Freitag, 22. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr. Ursprünglich sollte der Auftritt in Lindenfelser Bürgerhaus sein, nun ist der Verein aber auf das Dorfgemeinschaftshaus ausgewichen.

„Die Frauen lieben ihn, und die Männer lieben seinen Humor. Deutschlands lustigster Pizzabäcker aus Eppertshausen ist beliebt bei Jung und Alt, seit über 20 Jahren steht er als Kabarettist, Karnevalist und Comedian auf zahlreichen Bühnen“, schreibt der Verein in seiner Ankündigung.

In seinem Solo-Programm „Pizza, Amore & Comedy erzählt er die Pannen und Geschichten aus seinem Leben – aus seiner Pizzeria Ciro – mit allen kleinen und großen Problemen die dort so entstehen können. Dazu singt er seine Hits wie „Ciro, Ciro, Ciro – mach Amore mit mir“.

Wie der Verein weiter mitteilt, gilt die 2 G-Regel – der Zutritt ist also nur mit Nachweis über eine Corona-Impfung oder über eine Genesung gestattet. Man wolle niemanden ausgrenzen. „Allerdings ist die Einhaltung der 2 G-Regel die einzige Möglichkeit, um die Veranstaltung überhaupt durchführen zu können. Dies ist man auch dem Künstler gegenüber schuldig, da auch die Kulturbranche während der Pandemie schwer gebeutelt wurde und viele finanzielle Einbußen zu verzeichnen waren“, erläutern die Vereinsvertreter. red

