Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels sammelt für Flutopfer im Ahrtal

Lindenfels. Das Leiden der Bevölkerung im Ahrtal berührte im vergangenen Sommer die ganze Republik - auch die Pfarrgruppe Fürth/Lindenfels möchte nicht wegschauen und die Not besonders der Kinder und Jugendlichen im Katastrophengebiet lindern. Deswegen wird die Pfarrgruppe im November in allen Kirchen Spenden für die Flutopfer sammeln.

Zu diesem Zweck wird der Gesamtpfarrgemeinderat in den Kirchenhäusern sowie im Katholischen Kindergarten in Fürth Spendenboxen aufstellen, in der das Geld gesammelt wird. Am Ende des Monats sollen dann alle Spenden zentral gesammelt und gezählt werden. Die Spende wird dann auf das Konto einer Pfarrgemeinde in Bad Neuenahr überwiesen werden. Den Kontakt dorthin hat Pastoralreferent Christoph Flößer hergestellt. Hinweise zur Spendenaktion sollen in den Schaukästen sowie im Kirchenfenster veröffentlicht werden, in Letzterem soll zudem eine Kontonummer für eine bargeld- und kontaktlose Spende abgedruckt werden. mw