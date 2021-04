Peter Dinkel gestorben

Lindenfels. Peter Dinkel war bekannt als Fahrer des Lindenfels-Liners, einer Elektrokutsche, in der er Ausflügler chauffierte, um ihnen die schönsten Ecken der Perle des Odenwalds zu zeigen. Nun ist er im Alter von 79 Jahren verstorben.

Die Burgstadt hat der gelernte Schriftsetzer erst spät für sich entdeckt: 2014 zog er von Darmstadt dorthin, nach dem Tod seiner Frau. Die Füße hochlegen wollte er in der neuen Heimat aber nicht.

Schon in Darmstadt hatte er 15 Jahren lang Menschen mit dem Heiner-Liner durch die Jugendstil-Stadt gefahren, erst Senioren. Nach einigen Jahren begann er, das auch in Lindenfels anzubieten. Eine Ausfahrt gab es gegen eine Spende, ansprechen konnten ihn Interessenten an einer „mobilen Haltestelle“. Nach eigener Aussage verstand Dinkel seinen Lindenfels-Liner auch als Kommunikations-Mobil, in dem er mit den Leuten ins Gespräch kam.

Auch anderweitig engagierte sich Dinkel, der viele Ideen für das kulturelle Leben in Lindenfels hatte. So versuchte er auch, einen neuen Anlauf der Bürgerquelle zu inszenieren, einem Zusammenschluss, in dem Bürger kulturelle Fähigkeiten anbieten. kbw/Bild: Neu

