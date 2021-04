Pawlowiczki: Nur Apotheken und Lebensmittelläden offen

Lindenfels/Pawlowiczki. Die dritte Coronawelle hat Polen stark getroffen. Landesweit liegt die Inzidenz in allen Kreisen noch über 200. Viele Krankenhäuser sind an den Kapazitätsgrenzen, wobei es weniger an intensivmedizinischen Betten und Geräten, sondern am medizinischen Fachpersonal mangelt. Schlesien, als unmittelbare Nachbarprovinz zu Sachsen in Deutschland zählt aktuell noch zu den Hotspots im Land.

Die Lindenfelser Partnerstadt Pawlowiczki liegt in Oberschlesien und verzeichnet im Gemeindegebiet mit seinen vielen kleinen Ortschaften in ländlich geprägter Region vergleichsweise wenige Corona-Fälle. Drei Mitarbeiter aus dem Rathaus der Partnergemeinde, die an dem Virus erkrankt waren, sind inzwischen wieder vollständig genesen und zurück am Arbeitsplatz.

Viele ältere Bürger sind geimpft

Die Geschäfte, Hotels und Restaurants sind aber auch in Pawlowiczki noch geschlossen, mit Ausnahme der Lebensmittelläden und Apotheken. Die Schulen sind für die Kinder ab der vierten Klasse weiterhin geschlossen. Kinder der Klassen 1 bis 3 können die Schule besuchen, geöffnet sind auch die Kindergärten im Gemeindegebiet.

Erst vergangene Woche meldete der Kreis Kozle, zu dem Pawlowiczki gehört, innerhalb eines Tages 300 neue Corona Fälle. Der Landkreis hat rund 106 000 Einwohner und zählt zur Woiwodschaft Opole. Zwar wird auch in Pawlowiczki inzwischen fleißig geimpft, aber nach dem Gefühl vieler Einwohner, geht es auch dort „zu langsam voran“.

Immerhin haben viele ältere Bürger aus Pawlowiczki inzwischen einen Impfschutz erhalten, aber auch in Polen geht es beim impfen nach der Priorisierungsliste. Das örtliche Altersheim ist vom Virus aktuell nicht betroffen, hier greifen die strengen Schutz- und Hygienevorschriften. Ob in diesem Jahr das Erntedankfest als größtes Fest im Jahresreigen der polnischen Partnerstadt gefeiert werden kann, ist noch völlig offen.