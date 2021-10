Pastoralreferent für Fürth und Lindenfels wird eingeführt

Fürth. Schon seit August 2019 ist Christoph Flößer in der Funktion des Pastoralassistent für die Pfarrgruppe Fürth/Lindenfels im Einsatz. Am 4. September fand bereits die Sendungsfeier zum Pastoralreferenten im Hohen Dom zu Mainz statt. Nun wird Flößer am Samstag, 9. Oktober offiziell in sein neues Amt eingeführt, wie die Pfarrgruppe mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Einführung ist in einer Eucharistiefeier in der Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer in Fürth. Die Vorabendmesse beginnt an diesem Tag bereits um 18 Uhr und nicht wie gewohnt um 19 Uhr. Im Anschluss an die Messfeier ist ein Sektempfang geplant. mw