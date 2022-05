Papiersammlung in Glattbach

Glattbach. In Glattbach und Winkel werden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Glattbach Papier einsammeln. Termin ist am morgigen Samstag, 14. Mai. „Bitte legen sie Ihr Papier gebündelt bis spätestens 10 Uhr vor die Tür“, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Sie bitten darum, keine Kartonagen dazuzustellen. Diese können als Behälter für das Papier dienen, werden allein aber nicht mehr angenommen. „Sollten sich andere große Kartonagen im Container befinden, wird vonseiten des Altpapierabnehmers die Sammlung als Ganzes nicht vergütet“, informierte der Feuerwehr-Vorsitzende Bernd Rettig über die strengen Regeln. Zeitungen, Illustrierte und auch Bücher werden angenommen.

Erlös für den Brandschutz

Älteren Menschen holen die Helfer das Papier auch aus dem Keller oder der Garage. Der Erlös der Papiersammlung kommt der Feuerwehr und somit dem Brandschutz zugute. jhs

