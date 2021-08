Papiercontainer am Gemeinschaftshaus

Kolmbach. In Kolmbach gibt es wieder die Möglichkeit, Altpapier zu entsorgen. Die Freiwillige Feuerwehr stellt morgen (Samstag) einen Container am Dorfgemeinschaftshaus bereit. Um den gesetzlichen Anforderungen in der Pandemie zu genügen, ist es der Feuerwehr nicht möglich, das Papier direkt bei den Bürgern abzuholen.

Der Container ist seitlich offen, so dass niemand Papierbündel über den Rand wuchten muss. Die Feuerwehr nutzt den Erlös für ihre Jugendarbeit. Sie bittet darum, keine sperrigen Kartonagen abzuladen. cs