Papier zum Container bringen

Glattbach. Die Glattbacher Feuerwehr sammelt wieder Papier. Aufgrund der derzeit gültigen Bestimmungen dürfen die Aktiven aber nicht in Glattbach und Winkel von Haus zu Haus fahren und das Papier einsammeln. Deshalb wird heute (Samstag) ein Container am Spielplatz am Breitenwieser Weg in Glattbach bereitstehen.

Dorthin können die Bürger ihr Papier bringen. Das darf auch in Kartons verpackt sein. Allerdings sind leere Kartons nicht gewünscht, sie werden vom Abnehmer des Altpapiers nicht angenommen. Die Regeln sind inzwischen so streng, dass unter Umständen die gesamte Lieferung nicht mehr vergütet wird.

Bürger, die selbst keine Möglichkeit haben, das Papier zum Container zu bringen, können sich bei Bernd Rettig melden. Die nächste Sammlung von Papier ist für November geplant. jhs