Papier wird in Kolmbach eingesammelt

Kolmbach. Die Freiwillige Feuerwehr Kolmbach sammelt am Samstag, 7. Mai, wieder Papier ein. Das Papier wird wieder in den Ortsstraßen abgeholt. Gesammelt werden Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, Prospekte, Kataloge sowie Kartons und Schachteln und auch Papierschnipsel aus Aktenvernichtern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht zum Altpapier zählen Tapeten, Tetra-Paks und Hygienepapiere. Das gebündelte Papier wird ab 9 Uhr eingesammelt, kann aber auch zum Container an das Dorfgemeinschaftshaus gebracht werden. Mit dem Erlös wird die Jugend- und Kinderfeuerwehr unterstützt. Weitere Sammlungen sind am 6. August und am 12. November vorgesehen. cs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2