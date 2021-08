Schlierbach. Die nächste Papiersammlung der Feuerwehr Schlierbach ist am Samstag, 28. August. Wegen der Corona-Pandemie kann eine Sammlung im Dorf nicht angeboten werden. Die Brandschützer bitten deshalb darum, das Altpapier an den Container am Spielplatz zu bringen.

Der Container wird von Helfern geöffnet. Gesammelt werden Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und Prospekte. Kartonagen sollen nur als Verpackung verwendet werden. red