OWK Lindenfels wandert bei Balkhausen

Lindenfels. Die Ortsgruppe Lindenfels im Odenwaldklub (OWK) lädt zu einer Wanderung von Balkhausen aus über den Darsberg und den Heiligenberg ein. Beide Gruppen treffen sich am morgigen Sonntag, 3. April, zunächst zur gemeinsamen Abfahrt mit privaten Pkw um 13 Uhr am Moëlanplatz. Es geht dabei zum Parkplatz am Talhof in Balkhausen, wo die Tour beginnt.

Die Gruppe 1 wandert vom Parkplatz aus auf schönen Waldwegen, die viele Ausblicke bieten, über den Darsberg und weiter in Richtung Jugenheim. Es geht am Nonnenbrunnen vorbei und zur Stiftung Heiligenberg. Hier bieten Park und Schloss vielfältige Möglichkeiten. Die Wanderstrecke ist etwa acht Kilometer lang.

Die Gruppe 2 wandert auf ebenem Weg zum Heiligenberg und zum Nonnenbrunnen. Park und Schloss werden über den Geschichtspfad erkundet. In einem Café gibt es die Möglichkeit zur Kaffeepause.

Beide Gruppen laufen anschließend gemeinsam über den Balkhäuser-Tal-Weg zurück zum Ausgangspunkt am Talhof. Der Abschluss ist im Kreuzhof auf der Kuralpe geplant. red

